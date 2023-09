"Państwowe dziadostwo". Minister tłumaczy wpis premiera

"Wyprowadziliśmy Polskę z dziadostwa, nie umiecie rządzić, jesteście partaczami" - napisał w środę wieczorem premier Mateusz Morawiecki. Wielu polityków opozycji zareagowało krytycznie na ten wpis, ironicznie sugerując nawet, że powstał pod wpływem alkoholu. - Chodzi o porównanie sposobu prowadzenia polityki gospodarczej i społecznej naszych poprzedników, którzy rządzili 8 lat i naszych rządów, bo mija właśnie równo 8 lat od początku naszych rządów. To porównanie jest dla naszych poprzedników bardzo niekorzystne pod każdym względem - tłumaczył w programie "Tłit" WP wiceminister kultury Jarosław Sellin. - Tam wpisy robi się krótkie, by sprowokować dyskusję. Przeczytał pan wpis o dużym stopniu agresji ze strony polemistów pana premiera. Są argumenty, które pokazują, że nasza polityka społeczna i funkcjonalność państwa są lepsze pod każdym względem, a za czasów rządów PO-PSL nasze państwo było zwijane. Tak być może w sposób uproszczony można to określić, że to było "dziadostwo". Państwowe dziadostwo - dodał poseł i kandydat PiS do Sejmu.