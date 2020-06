Państwowa komisja ds. zwalczania pedofilii. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski kandydatem

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wciąż nie ma pełnego składu. Dotychczas swoich przedstawicieli powołali prezydent, premier oraz Rzecznik Praw Dziecka. Reprezentantów do komisji nie wytypował do tej pory Senat oraz Sejm, który musi obsadzić trzy miejsca.