Państwo na "dostateczny plus". Siewiera ocenił przygotowania do powodzi

Pytany, czy rząd "daje radę" w walce z powodzią i dominują dobre oceny, odparł, że "tak". - Przyjąłbym, że tak. Natomiast z podkreśleniem bardzo stanowczym, że uzyskanie oceny trzy, trzy plus - kiedykolwiek w przyszłości jest niedopuszczalne. To powinno oznaczać porażkę, to jest zbyt wysoka cena płacona życiem obywateli - przypomnijmy, że osiem osób poniosło śmierć - i stratami o niezwykle dużych rozmiarach - powiedział szef BBN.