Państwo Islamskie twierdzi, że stoi za zamachem w Petersburgu

Państwo Islamskie (IS) wzięło na siebie odpowiedzialność za środowy zamach w Petersburgu - informuje związana z IS agencja informacyjna Amak. Nie ma jednak jakichkolwiek dowodów na poparcie tego twierdzenia.

- Atak, który miał miejsce w centrum handlowym w Petersburgu, był przeprowadzony przez grupę zależną od IS - tak brzmi informacja opublikowana przez agencjaę Amak, która z kolei uważana jest za tubę propagandową Państwa Islamskiego.

Do wybuchu doszło w środę wieczorem przed godz. 19 czasu lokalnego w supermarkecie w Sankt Petersburgu. Według doniesień rannych zostało 13 osób. Domowej roboty bomba była ukryta w części sklepu, w której przechowywane są torby lub zakupy klientów. Zdaniem prezydenta Rosji Władimira Putina był to atak terrorystyczny.