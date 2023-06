Panika w Moskwie. "Dzwonili na pogotowie i policję"

"Według lokalnych mieszkańców fajerwerki są zwykle rzadkością w tej okolicy pod Moskwą. Jeśli ludzie odpalają pirotechnikę, to zwykle trwa to 5 minut. Jednak we wtorek, około godziny 22:30, nieznani mieszkańcy wioski zorganizowali prawdziwy pirotechniczny pokaz trwający prawie pół godziny, było wiele potężnych salw" - podaje BAZA.