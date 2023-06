Bestialski atak Putina na Kijów. Przerażające informacje o ofiarach

To właśnie Władimir Putin bezczelnie stwierdził we wtorek, że w przeciwieństwie do Sił Zbrojnych Ukrainy, armia rosyjska zadaje "tylko precyzyjne uderzenia na obiekty infrastruktury wojskowej". Tak w rozmowie z kremlowskimi tubami propagandowymi próbował odwrócić uwagę od ataku dronów na Moskwę.