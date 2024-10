"Panie prezesie". Sikorski odezwał się wprost do Kaczyńskiego

Zwracając się do rywali - Prawa i Sprawiedliwości - które to ugrupowanie nazwał wcześniej "naszymi nacjonalistami", kibicującymi AfD, przekazał też, jak to określił, pewną sugestię. - Mniej się martwcie tym, że w Niemczech są tacy, którzy chcą integracji europejskiej, martwcie się, że tam w Niemczech są tacy jak wy, którzy tej integracji chcą się sprzeciwić - powiedział Sikorski.