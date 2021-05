"Pani zwariowała". Kłótnia w programie na żywo. Wiceminister z PiS Artur Soboń przeprasza Izabelę Leszczynę

Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń i posłanka PO Izabela Leszczyna w niedzielnym programie "Fakty po Faktach" w TVN24 rozmawiali o zaprezentowanym dzień wcześniej przez PiS Polskim Ładzie, czyli nowym programie gospodarczym rządu. - Jestem przekonana, że gdyby pani Zyta Gilowska żyła, w życiu by w takim rządzie nie uczestniczyła i nie robiła takich rzeczy - powiedziała Leszczyna, odwołując się do osoby wicepremier w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, a wcześniej wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej. - Mówienie o tym, o czym myśli świętej pamięci Zyta Gilowska w 2021 r. jest kompletnym wariactwem. Powinna się pani wstydzić tych słów. (...) Pani zwiariowała - odpowiedział jej Soboń. Następnego dnia w programie "Tłit" Wirtualnej Polski przeprosił za swoje słowa. - Powiedziałem o słowo za dużo, ale pamiętam kiedy pani prof. Gilowska wspierała mnie jak zdecydowałem się startować do Sejmu. Przyjaźnię się z synem pani profesor, stąd emocjonalna reakcja. Oczywiscie nie można mówić do nikogo, że zwariował - za te słowa przepraszam. Ale proszę pamietać o kontekście i o tym, że ta wypowiedź pani poseł przekraczała granice rozsądku. Nie używa się do ataków na rząd nazwiska jego byłego wicepremiera, spekulując, że dziś miałby inne poglądy niż rządząca większość. To całkowicie nieuprawnione i całkowicie nie w porządku - mówił Soboń. Izabela Leszczyna przyjęła przeprosiny od wiceministra z PiS. - Ale nie sądzę, żebym naruszyła dobrą pamięć o pani profesor. Każdy przyzwoity człowiek oburza się na to, co rząd PiS robi z wymiarem sprawiedliwości, z demokracją, z praworządnością, na to, co robi także w sferze gospodarki - zaznaczyła posłanka PO.

