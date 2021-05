"Pani trajkocze". Ostra kłótnia w TVN24. Michał Kamiński komentuje

Mocne słowa padły na antenie TVN24 w programie "Kropka nad i" u Moniki Olejnik. W środę 12 maja gośćmi dziennikarki byli poseł Lewicy Marek Dyduch oraz posłanka KO Barbara Nowacka. Słowne przepychanki rozpoczął trwający wewnątrz opozycji spór o poparcie przez Lewicę ratyfikacji ustawy o Zasobach Własnych UE, z której pochodzić będą m.in. środki na Fundusz Odbudowy. - Pani tak, jak moja żona, słyszy tylko to, co chce. Pani trajkocze - powiedział w pewnym momencie Dyduch do Nowackiej. Parlamentarzystka nazwała jego wypowiedzi"seksistowskimi". - To kolejny przykład tego, jak w Polsce Lewica traktuje kobiety. Najwyraźniej tego typu traktowanie kobiet, obrażanie ich, jest w postkomunistycznej Lewicy normą - komentował w programie "Tłit" wicemarszałek Senatu Michał Kamiński. - Czy to zaakceptują wyborcy? To do nich wielkie pytanie. Czy na pewno głosowali za sojuszem Czarzastego z Kaczyńskim? - pytał. - Lewica rozbiła z niewiadomych powodów wspólny front opozycji i dała Morawieckiemu i Kaczyńskiemu większość. Dali im mandat na rządzenie i psucie Polski w dalszym ciągu - podkreślił Kamiński.

Rozwiń