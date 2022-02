Pandemia odchodzi? Lekarz o przedwczesnych nadziejach

- To jest nadzieja. To jest nadzieja, której się trzymamy. My mówimy w Polsce, że kończy się pandemia, patrząc jak ona kończy się w Holandii, czy Wielkiej Brytanii, czy Danii. To nie jest w Polsce jeszcze ten moment. Musimy pamiętać o tym, że w Polsce ta epidemia zaczyna się troszkę później, niż w krajach zachodnich - stwierdził w programie "Newsroom" w WP pulmonolog, dr Tomasz Karauda, komentując słowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o końcu piątej fali epidemii w Polsce i zapowiedź łagodzenia obostrzeń. - To nie brzmi rozsądnie, gdy mówimy, że mamy koniec pandemii w Polsce, a jednocześnie tracimy ponad 300 osób dziennie. Ktoś powie: ale liczba zakażeń spada. No, ale otworzyliśmy możliwość testowania się w aptekach. Mnóstwo ludzi, w tym również moi znajomi, nie idzie po skierowanie do lekarza rodzinnego, tylko kupuje test w aptece i nawet jeśli jest pozytywny, nikomu tego nie zgłasza. Liczba testów i liczba zakażonych spada, bo ludzie wykonują testy w aptekach - dodał. - Koniec pandemii? Życzę, żeby ten moment nadszedł jak najszybciej, ale musimy sytuację oceniać nie po liczbie zakażeń, ale po dziennej liczbie zgonów - stwierdził dr Tomasz Karauda.