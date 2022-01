Pandemia COVID-19. Naukowcy widzą światełko w tunelu

Trzeci czynnik wspomniany przez analityków McKinsey to adaptacja społeczeństw i systemów ochrony zdrowia do pandemii. Jesteśmy w stanie sprawniej testować, szpitale i przychodnie są lepiej przygotowane do przyjmowania pacjentów covidowych, niż miało to miejsce na początku pandemii. Lepiej rozumiemy rolę maseczek, paszporty szczepionkowe zwiększają poziom bezpieczeństwa.