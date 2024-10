Pancerny atak na Rosjan. Żołnierze Putina zaskoczeni

Udana operacja ukraińskich żołnierzy na froncie. Ministerstwo Obrony Ukrainy udostępniło nagranie z walk w obwodzie charkowskim. Rosjanie zostali okrążeni w jednej z wiosek przez wojskowych gen. Syrskiego, którzy czołgami w tym samym momencie ruszyli na pozycje okupantów. Celem było zlikwidowanie wrogich oddziałów lub zmuszenia ich do ucieczki. Na początku nagrania widać salwę z ukraińskiego T-64, który jest regularnie używany przez obie strony konfliktu od 2022 roku. Następnie możemy zauważyć atak z czołgu T-80. Ta maszyna często jest używana przez Ukraińców w szybkich operacjach bojowych ze względu na większą prędkość i mobilność niż inne radzieckie czołgi. Następnie obrońcy Kijowa przechodzą do ataku przy użyciu pocisków do zmodernizowanego T-72. Czołg ten ma charakterystyczną, masywną wieżyczkę z wyraźnym systemem ochrony aktywnej, co jest typowe dla nowszych wariantów T-72. "Wojownicy 1. Brygady Czołgów niszczą okupantów. Ich stalowi przyjaciele są potężną bronią na polu bitwy" - podpisali nagranie Ukraińcy.