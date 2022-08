"Pan Odra" do niedawna jeszcze kąpał się w rzece. Dziś cierpi, jakby odszedł ktoś bliski

Znów będzie trzeba oczyścić dobre imię rzeki. Odra starszym pokoleniom kojarzy się jako ściek. Ona była ściekiem. To, że stała się czystą rzeką, to historia ostatnich lat. Moją intencją dziś jest, by mówiono nie tylko o tym, co się wydarzyło, ale i jak cudowne są to miejsca. A Odra jest naprawdę piękna. Mam nadzieję, że to, co się stało nie jest nieodwracalne, i że wkrótce nad nią wrócimy. To jest przecież nasza rzeka!