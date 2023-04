"Paliwo smoleńskie się wyczerpało". Co zrobi Kaczyński?

Czy katastrofa smoleńska to wciąż polityczne paliwo? Na to pytanie szukała odpowiedzi prof. Anna Pacześniak z Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspertka mówiła w programie "Newsroom WP", że "pewien rytuał musiał się odbyć". - Padły słowa o odwadze i wniosku złożonym przez Macierewicza. W tym samym przemówieniu Jarosław Kaczyński stwierdził, że każdy rozsądny człowiek wie, co się stało - mówiła ekspertka w rozmowie z Patrycjuszem Wyżgą. Przypomnijmy, że w niedzielę Antoni Macierewicz przekazał, że podkomisja smoleńska złoży "zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na przeprowadzeniu zamachu na życie prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz morderstwa pozostałych 95 osób poprzez bezprawną ingerencję dokonaną na wojskowy samolot Tu-154M". - Wydaje się, jeśli chodzi o uroczystości, że po prostu musiały się one odbyć, ale co innego będzie ważne w tej kampanii. Co do "wyciągnięcia z szafy Antoniego Macierewicza", to on ma swój kawałek elektoratu PiS i być może partia chce zadowolić tę część wyborców - oceniła prof. Anna Pacześniak.