Pakt w sprawie migracji przyjęty. Polska na nie

Większość państw ONZ przyjęła wspólne standardy i normy dotyczące migracji, podpisując dokument kompleksowo regulujący międzynarodowe przepływy osób. Polska jest w gronie krajów, które się wyłamały. Rządzący zrobili tak, jak zapowiadali.

Aż 164 państwa podpisały w Marrakeszu pakt w sprawie migracji - Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Przyjęcie dokumentu było dobrowolne. Polska skorzystała z możliwości odmowy.

Już w listopadzie polski rząd podjął decyzję o niepodpisaniu paktu. Powód? "Dokument nie spełnił postulatów Polski dotyczących potwierdzenia odpowiednio silnych gwarancji suwerennego prawa do decydowania o tym, kogo państwa przyjmują na swoim terytorium oraz rozróżnienia migracji legalnej i nielegalnej". Ponadto, zawarte w dokumencie sformułowania, zdaniem rządzących, "mogą powodować znaczne trudności w interpretacji i implementacji porozumienia".

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, bezpośrednio przed przyjęciem paktu w Marrakeszu, apelował do przeciwników dokumentu, by zmienili zdanie. - Mogę tylko mieć nadzieję, że dostrzeżecie wartość tego paktu dla waszych własnych społeczeństw i przyłączycie się do naszego wspólnego przedsięwzięcia - mówił.