Padło pytanie o rząd Morawieckiego. Emilewicz mówiła bardzo szczerze

Czy rząd premiera Mateusza Morawieckiego ma jeszcze poparcie wszystkich sił obozu Prawa i Sprawiedliwości oraz czy ma większość w Sejmie? Na te pytania w programie "Newsroom WP" odpowiedziała była wicepremier Jadwiga Emilewicz. - Trudno wyobrazić kogoś innego, kto w czasie tej burzy pandemicznej mógłby lepiej nawigować nawą państwową - stwierdziła rozmówczyni Patrycjusza Wyżgi. Dodała, że w każdej koalicji partii politycznych dochodzi do napięć. - Z ciekawością obserwuję niemiecką scenę polityczną i tam koalicja jest naprawdę egzotyczna. Napięcia są duże, a dyskusje między członkami rządu toczą się publicznie, więc nie jest to polska przypadłość - mówiła Emilewicz. Jej zdaniem ostatnie tarcia w koalicji to właśnie forma wewnętrznej dyskusji wśród przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy.

