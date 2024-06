Pierwsza taka reakcja Obajtka. Jego słowa niosły się po sieci

- Ale to dopiero na końcu, kiedy stracił pan funkcję (prezesa Orlenu - przyp. red.), to taka refleksja się pojawiła? - zapytał dziennikarz. - Tak, oczywiście. Mogła przyjść refleksja. Może mogłem być zmęczony pracą - odparł krótko europoseł. Na końcu dodał, że Wit "nieładnie go atakuje".