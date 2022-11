Padło pytanie o drożyznę. Polityk obozu PiS powtarzał jedno

Inflacja w Polsce w październiku wyniosła 17,9 proc., a wzrost cen Polacy widzą podczas codziennych zakupów w sklepach. Jednocześnie politycy obozu PiS zapewniają o bardzo dobrej kondycji gospodarki i wskaźnikach makroekonomicznych. Zdaniem Marcina Ociepy to są dwie różne sprawy. - Jeśli pan pyta o inflację i rosnące ceny, to oczywiście jest to dla nas wyzwanie i podchodzimy do tego z troską - stąd są różne programy osłonowe - stwierdził w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceszef MON. Wskazał też, jak od wielu tygodni inni politycy Zjednoczonej Prawicy, że problemy gospodarcze to wynik wojny Putina. Pytany o możliwość podwyższenia kwoty w ramach świadczenia 500 plus, które realnie warte jest jak 380 zł sprzed kilku lat, Ociepa znów przywołał konieczność znalezienia dodatkowych środków. - Jeżeli tylko byłoby nas stać, powinniśmy iść w kierunku waloryzacji - powiedział. Więcej w materiale wideo.

