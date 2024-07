Padają rekordy nawet w Japonii. Pierwsza taka sytuacja od 1982 roku

Z analizy wynika, że średnia temperatura tych akwenów od stycznia do czerwca bieżącego roku wyniosła 18,44 stopnia Celsjusza. To oznacza, że była wyższa o 0,26 stopnia w porównaniu z poprzednim rekordem z 1998 roku oraz o 1,06 stopnia wyższa niż średnia dla okresu od 1991 do 2020 roku, który jest uważany za "normalny".