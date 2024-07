Polacy mają dość? Najazd obcokrajowców nad Bałtykiem

- To nowy trend. W ubiegłym sezonie to były pojedyncze rezerwacje, a obecnie stanowią niemal 30 proc. Spodziewamy się, że w sierpniu będzie ich jeszcze więcej - mówi nam recepcjonistka z Hotelu Hilton. Jak podkreśla, z roku na rok przybywa także obcokrajowców, którzy cenią sobie ekskluzywny wypoczynek. - Pytania o SPA, SPA dla dzieci, all inclusive, zabiegi medycyny estetycznej, korty tenisowe, zajęcia boksu, fryzjer dla psów... Niektóre z tych zapytań potrafią nas zaskoczyć - uśmiecha się nasza rozmówczyni.