Pacjenci będą myśleć, że "lekarze mordują chorych". Anestezjolog przestrzega

Ale sprawa ma szerszy aspekt, którym jest terapia daremna. Został wysłany sygnał do społeczności lekarskiej, że w sprawach beznadziejnych, czyli w takich, w których pacjent i tak umrze, choćby nie wiadomo co się stało, organy ścigania mogą "domagać się" kontynuowania terapii, czy też nieodstępowania od terapii daremnej. Bo jeżeli lekarze nie będą tego robić, to będą im groziły za to konsekwencje karne z więzieniem włącznie. To nas cofa o dekady, jeśli chodzi o poszanowanie praw i godności pacjenta. To wszystko, co wypracowaliśmy przez lata, jeśli chodzi o postępowanie z pacjentami u kresu życia, czyli medycyna paliatywna i kwalifikacja pacjentów do intensywnego leczenia, to wszystko w tej chwili za przeproszeniem może wziąć w łeb. Każdy lekarz, który będzie miał do wyboru postąpić właściwie albo postąpić tak, żeby to było dla niego bezpieczne, wybierze oczywiście opcję drugą.