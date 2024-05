"Tata płakał z bólu, dostał leki na uspokojenie". Przed tym szpitalem zmarł 28-latek

- Mój tato dwa miesiące temu zgłosił się tam z zaświadczeniem od lekarza rodzinnego. Pani doktor przeprowadziła badanie, uznała, że wszystko jest w porządku i wypuściła go do domu. Tata całą wizytę skarżył się na ostry ból. Momentami płakał z bólu. Pani doktor to zignorowała i dała mu leki na uspokojenie. Po powrocie do domu tata miał trudności z oddychaniem. Na szczęście uzyskał pomoc w innym szpitalu. Okazało się, że to był zawał - relacjonuje nam pani Magda.