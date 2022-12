Ozdoba znowu uderza w Morawieckiego. Mówi, kto powinien być premierem

Czy możliwe są przyspieszone wybory? Rzecznik Solidarnej Polski Jacek Ozdoba uważa, że na razie nie ma na to warunków. Patryk Michalski pytał go, co zrobi jego partia, jeżeli ustawa o Sądzie Najwyższym zostanie przyjęta w formie, którą proponuje premier Mateusz Morawiecki. - To nie jest trudne do wyobrażenia. Jeżeli projekt zostanie przyjęty, to nie głosami Solidarnej Polski. Ursula von der Leyen w czerwcu widziała projekt pana prezydenta i nawet nie było słowa, że się jej nie podoba. Pan prezydent nie zna projektu ustawy, który zmieni jego projekt. Projekt będzie przygotowany przez Komisję Europejską, a miał przecież nikt nie pisać nam ustaw w obcym języku - mówił Jacek Ozdoba w programie "Tłit". Polityk unikał jasnej odpowiedzi, czy Solidarna Polska odejdzie z rządu, jeżeli ustawa zostanie przyjęta. - W zakresie polityki europejskiej nie zgadzamy się z panem premiera. Najlepszym premierem byłby pan prezes Jarosław Kaczyński. To najwybitniejszy polski polityk - stwierdził poseł.