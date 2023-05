Ozdoba zamilkł. Przypomniano mu słowa Morawieckiego o Ziobrze

Suwerenna Polska liczy na to, że do wyborów pójdzie z Prawem i Sprawiedliwością - zadeklarował w programie "Tłit" WP wiceminister środowiska Jacek Ozdoba. - Jesteśmy gotowi do osobnego startu, ale jako priorytet traktujemy start z PiS (...) Niekwestionowanym szefem Zjednoczonej Prawicy jest pan premier Jarosław Kaczyński, nikt nie polemizuje z tym, że to jest najlepsza formuła dla Polski - przekonywał polityk partii Zbigniewa Ziobry. Ozdoba przyznał, że w rządzie są tarcia, gdyż Suwerenna Polska krytycznie ocenia niektóre decyzje Mateusza Morawieckiego, zwłaszcza w kontekście pakietu klimatycznego Fit for 55. - Być może premier został oszukany, bo tak to wygląda, ze Unia Europejska oszukała pana premiera - przekonywał. Ozdoba wskazywał, że z powodu tej różnicy zdań Ziobro wezwał Morawieckiego do debaty nad unijnym pakietem. - A premier wam odpowiada: krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje - powiedział prowadzący rozmowę Patryk Michalski. Wiceministrowi odebrało w tym momencie mowę. - Wróćmy do meritum sprawy, czyli kwestii spraw europejskich i do spraw merytorycznych, sądzę, że to będzie najwłaściwsza płaszczyzna do dyskusji - odpowiedział po chwili.