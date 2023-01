Ozdoba pytany o wyliczenia. Nerwowo w studiu

Solidarna Polska nazywa Krajowy Plan Odbudowy drogim kredytem. Czy ludziom Zbigniewa Ziobry zależy na unijnych pieniądzach dla Polski? - Unia Europejska nie ma darmowych pieniędzy - mówił w programie "Tłit" Jacek Ozdoba, rzecznik Solidarnej Polski. - Jaki jest efekt tego co zrobiliśmy? Są pieniądze? Nie ma pieniędzy, to znaczy, że dobrze zrobiliśmy czy nie? Mówmy o czymś, co jest realne i jest na stole? Co mówiła Solidarna Polska? Mogliśmy rozwalić rząd i dać Donalda Tuska, który by się na wszystko zgodził. Kompromis ze strony Solidarnej Polski nie był realizowany. Przestrzegaliśmy pana premiera i pana prezydenta, że będziemy oszukani - dodał.

