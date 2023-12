Ozdoba ostro zaatakował posła PO. Sprowokował go temat odpraw

Z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że większość Polaków chce, by członkowie trzeciego rząd Mateusza Morawieckiego zrzekli się lub oddali na cele charytatywne swoje odprawy. W związku z tym w programie "Tłit" zapytano Jacka Ozdobę, członka Rady Ministrów, czy powinno tak się stać. - Może się zastanówmy. Dla mnie to jest wszystko jedno. Będą chcieli (władze partyjne – red.) to oddam - zapowiedział polityk Suwerennej Polski. Po czym postanowił kontratakować, wskazując, "kto jest robem, a kto nierobem" w polskim życiu politycznym. - Ja mam takie pytanie. Taki Rutnicki (Jakub Rutnicki z PO – red.) siedzi 18 lat w Sejmie i co on zrobił? (…) Opozycja bez przerwy podnosi temat jakiś odpraw i wynagrodzeń, tymczasem ludzie, którzy są w sejmowych komisjach, którzy nic nie zrobili przez osiem ostatnich lat (…), mają wyższe wynagrodzenie niż wiceminister - grzmiał Ozdoba.