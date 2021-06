Ozdoba o odejściu z klubu PiS Janowskiej. Odpowiedź posłanki

Z klubu PiS odchodzi Zbigniew Girzyński, Małgorzata Janowska oraz Arkadiusz Czartoryski. Partia Jarosława Kaczyńskiego formalnie traci większość w Sejmie. Jacek Ozdoba w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski przekazał posłance Janowskiej, że liczy na dobrą współpracę. - Wiem, że to jest bardzo dobra posłanka, która patrzy ideowo i porusza tematy, które są bardzo ważne - przekazał sekretarz stanu w resorcie do spraw klimatu. - Chciałbym pozdrowić i powiedzieć do zobaczenia - dodał gość WP. Na słowa Jacka Ozdoby odpowiedziała Janowska, która przekazała, że nieraz sygnalizowała, że nie zgadza się z tym, w którą stronę idzie PiS. - Moje głosy, moje sprzeciwy w ogóle nie zostały wysłuchane. Podjęłam więc ostateczną decyzję - wyjaśniła Janowska. - Niech PiS wróci do korzeni. Do swojego programu wyborczego - podkreśliła rozmówczyni Agnieszki Kopacz.