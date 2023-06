Ozdoba atakuje Cymańskiego. Mamy odpowiedź byłego polityka partii Ziobry

W sobotni wieczór poseł Suwerennej Polski i wiceminister klimatu Jacek Ozdoba wdał się w kłótnię z byłym prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewem Bońkiem. Polityk komentując mecz Polska - Niemcy napisał "Polska - Tusk 1:0", na co Boniek zapytał, "co to za debil".