Owsiak honorowym obywatelem? Szef rady mówi: To polityczny spektakl

- Teraz przewodniczący razem z prezydentem powinni wystąpić do pana Owsiaka, on musi wyrazić pisemną zgodę. Następnie wniosek trafi do kapituły, ona go oceni, a później będzie głosowany przez radę - mówi Wirtualnej Polsce o całej procedurze Patryk Kaźmierczak, szef klubu radnych KO w Inowrocławiu.

- To musi być wniosek o nadanie tytułu, zawierać biografię kandydata, a on sam musi wcześniej wyrazić zgodę na procedowanie oraz przyznanie tytułu. To, co dostaliśmy, to substytut wniosku, inaczej nie mogę tego nazwać. To jest pismo, które prosi mnie, czy całą radę, o nadanie tego tytułu Jurkowi Owsiakowi. Chodzi o to, żeby cudzymi rękoma przeprowadzić jakąś procedurę. Podpisani pod tym pismem nie przyłożyli się, by to był prawidłowy wniosek. Dziwi mnie to, bo część z nich to doświadczeni radni - stwierdza Marcinkowski.