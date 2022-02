Otwierasz drzwi niewłaściwą ręką? Mandat do tysiąca funtów

Po zmianach w kodeksie drogowym dodano przepis 239, który stanowi: "Tam, gdzie to możliwe, powinieneś otworzyć drzwi ręką znajdującą się po przeciwnej stronie drzwi, które otwierasz; na przykład użyj lewej ręki, by otworzyć drzwi po prawej stronie. To sprawi, że odwrócisz głowę, aby spojrzeć przez ramię. Jest wtedy bardziej prawdopodobne, że unikniesz spowodowania obrażeń u rowerzystów lub motocyklistów mijających cię na drodze lub u osób na chodniku".