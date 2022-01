Znikają obostrzenia w Wielkiej Brytanii. "Możemy być dumni"

Koniec obostrzeń. "Jesteśmy dumni"

- Po dokładnym przeanalizowaniu danych gabinet doszedł do wniosku, że rząd nie będzie już nakazywał noszenia masek na twarzy. Zaufamy osądowi Brytyjczyków i nie będziemy już karać nikogo, kto zdecyduje się ich nie nosić - powiedział premier. Johnsonowi na konferencjach prasowych wtórował minister zdrowia Sajid Javid. - To jest moment, z którego wszyscy możemy być dumni. To również przypomnienie, do czego ten kraj jest zdolny, kiedy wszyscy pracujemy wspólnie - przyznał. Dodał również, że nie jest to "linia mety", ponieważ wirus może ewoluować, ale zamiast tego "musimy się nauczyć żyć z Covidem tak samo jak żyjemy z grypą".