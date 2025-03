Otwarta Zachęta – zajrzyj do galerii online

W codziennym, zabieganym życiu ciężko znaleźć chwilę, aby odwiedzić galerię sztuki czy muzeum. Na szczęście nowoczesna technologia umożliwia nam kontakt ze sztuką z pozycji kanapy czy fotela we własnym domu, o dowolnej, dogodnej dla nas godzinie. Przykładem jest galeria Zachęta, której eksponaty możemy podziwiać, w wyniku udostępnienia zasobów w wersji online, dzięki projektowi Otwarta Zachęta. Zrealizowano go z pomocą dofinansowania z Funduszy Europejskich z Programu Polska Cyfrowa – którego kontynuacją jest obecnie program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy.

Otwarta Zachęta to jeden z największych projektów digitalizacji i udostępnienia zbiorów sztuki we współczesnej Polsce. Do roku 2023 zdigitalizowanych i udostępnionych zostało 810 dzieł z kolekcji, a także ponad 2000 materiałów kontekstowych z lat 1970-1990. Wśród nich znajdują się: katalogi wystaw, plakaty, fotografie, materiały edukacyjne, a nawet kroniki działającego przy Zachęcie w latach 1962-2005 Koła Miłośników Sztuki. Projekt jest rozwinięciem konsekwentnie realizowanej przez galerię polityki otwartości. Zdigitalizowane zasoby zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez zastosowanie takich rozwiązań jak: audiodeskrypcje, opisy alternatywne czy tłumaczenie filmów na polski język migowy.

Nowa forma zwiedzania to szansa nie tylko dla tych, którzy nie mają czasu, aby wybrać się do galerii czy muzeum. Digitalizacja zasobów znosi również bariery np. wynikające z niepełnosprawności. Jest to znaczące ułatwienie dla osób które z uwagi na ograniczenia, np. mobilności, nie mają możliwości przyjść do galerii osobiście. Obcowanie z kulturą i sztuką online może być także sposobem, aby zachęcić osoby nieaktywne kulturalnie do zapoznania się ze zbiorami, które są łatwo dostępne.