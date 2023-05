Otrzyma specjalne traktowanie? Doniesienia ws. matki Kamilka

Służba Więzienna na swojej stronie informuje, że kobieta ciężarna lub karmiąca przebywająca w więzieniu ma prawo do dłuższego spaceru i dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie karnym. Zabrania się także wobec niej stosowania niektórych kar dyscyplinarnych (m.in. pozbawienia możliwości otrzymywania paczek żywnościowych na okres do 3 miesięcy i umieszczenia w celi izolacyjnej na okres do 28 dni).