Oto pierwszy cel Trumpa. Są na celowniku prezydenta-elekta

Jeśli informacje o możliwych deportacjach dotrą do amerykańskiej społeczności, mogą wywołać niepokój. Z informacji CNN wynika, że Liga Zjednoczonych Obywateli Ameryki Łacińskiej, najstarsza organizacja zajmująca się prawami Latynosów w USA, gromadzi już pieniądze na prawników i zamierza walczyć z "okrutną, złowrogą i bezwzględną" polityką imigracyjną.

Prawnik z Amerykańskiej Unii Swobód Obywatelskich potwierdził informacje podane przez CNN. - Przygotowujemy się do drugiej kadencji Trumpa od prawie roku, koncentrując się na najbardziej drakońskich sposobach, po jakie może sięgnąć jego administracja. Mam na myśli m.in. użycie wojska do deportacji, co byłoby całkowicie nielegalne - powiedział Lee Gelernt.