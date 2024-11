Znamy kolejną nominację do gabinetu Donalda Trumpa

Miller będzie podwładnym Susie Wiles, szefowej kampanii Trumpa, która została ogłoszona przyszłą szefową personelu Białego Domu. Jest to jedna z najważniejszych funkcji w administracji – osoba na tym stanowisku jest "prawą ręką" prezydenta, kieruje pracami Białego Domu i kontroluje dostęp do szefa państwa. Według "New York Timesa" rola Millera ma być jednak znacznie szersza niż wynika to z formalnego tytułu.