Za pośrednictwem Andrzeja Dudy, Trump podziękował Polakom mieszkającym w Stanach Zjednoczonych, którzy oddali na niego głos. - Powiedział, że jest za to ogromnie wdzięczny, że pamięta o Polsce, że obiecuje nam wszystkim, że zawsze będzie o Polsce pamiętał - relacjonował Duda.

Prezydent RP podkreślił ponadto, że Trump pytał go "o ocenę sytuacji w Ukrainie" . Ma to być jeden z tematów planowanego spotkania, podobnie jak "zacieśnianie współpracy między Polską, a Stanami Zjednoczonymi'.

Na pomysł zaproszenia nowego-starego prezydenta USA do Polski wpadł Andrzej Duda. Ma on dobre kontakty z 78-latkiem, a okazją do odwiedzenia naszego kraju miałoby być objęcie przez Warszawę prezydencji w Unii Europejskiej.