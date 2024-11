Chcą przyciągnąć Amerykanów rozczarowanych wyborami. Rozpoczęli akcję

Władze Kopenhagi ogłosiły w poniedziałek rozpoczęcie kampanii "Przyjedź do nas", mającą na celu zachęcenie wysoko wykwalifikowanych Amerykanów do osiedlenia się i podjęcia pracy w mieście. - Mamy nadzieję, że Amerykanie dołączą do talentów z innych państw, które już przyczyniają się do innowacji i wzrostu gospodarczego w Kopenhadze - podkreślił Jens-Kristian Lutken, członek zarządu miasta ds. zatrudnienia i integracji.