Oto co szykuje Putin. Gen. Pacek podał datę

Generał Bogusław Pacek ostrzega przed dużą ofensywą Rosji na przełomie lutego i marca. Jak wskazywał w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski, wskazuje na to skala przygotowań, jakie obecnie mają miejsce w państwie agresora. W opinii generała, Zachód właśnie w tym momencie powinien szczególnie wspomóc Kijów uzbrojeniem. - Trudno dziś powiedzieć na co zdecyduje się Putin. Sądzę, że należy dość poważnie traktować przygotowania i plany, bo gdzieś zniknęli nam z oczu zmobilizowani żołnierze, których jest dużo, a którzy zostali w Rosji. I oni są szkoleni. Ruszyły pełną parą fabryki zbrojeniowe. Widać, że Rosja sobie z tym radzi. Na pewno nadzieją jest to, że spadają zapędy państw, które wspomagały Moskwę. Iran waha się czy kontynuować współpracę i dostarczać te bardzo niebezpieczne drony. To samo dotyczy Chin. Niemniej plan Rosji jest z dużym znakiem zapytania i niesie ze sobą spore zagrożenie. Jeżeli połączymy szkolenie żołnierzy daleko na wschodzie, że są rekrutowani nowi, dodamy fabryki, które produkują oraz próby zakupów, to wszystko wskazuje na ogromną determinację Rosji. Te plany muszą niepokoić i powinny skłaniać Zachód, by nie czekać na kolejne ofensywy, które jedna duża albo kilka mniejszych, nastąpią w lutym czy w marcu, a dać szansę Ukrainie na solidne przygotowanie się do tego. Wszystko, co najistotniejsze, rozegra się za kilka miesięcy - mówił gen. Pacek.