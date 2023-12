Oszustwo "na Monikę Olejnik". Śledczy bezradni

Rzeszowianin wpłacił na wskazane konto 1500 złotych i jeszcze tego samego dnia otrzymał wiadomość o pierwszym zarobionym dolarze. Oszuści, którzy do niego dzwonili, szybko też namówili mężczyznę, by zwiększył limit transakcji do 26 tysięcy złotych. W efekcie rzeszowianin stracił pieniądze z lokaty. Kiedy w końcu zorientował się, że to oszustwo, zablokował kartę i zgłosił sprawę policji.