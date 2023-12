Atak pod klubem w Gdańsku. Policja poszukuje sprawcy napaści na 28-latka

Do zdarzenia miało dojść w poniedziałek około 3:00 nad ranem przed jednym z klubów na terenach postoczniowych w Gdańsku. Podczas awantury pomiędzy uczestnikami imprezy doszło do ataku ostrym narzędziem, prawdopodobnie nożem - poinformowała Polska Agencja Prasowa. Ranny został 28-letni mężczyzna, którego przetransportowano do szpitala.