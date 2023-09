Oszustka z punktu ksero. Używała kopii dokumentów klientów

"Sąd kazał kobiecie zapłacić 5800 zł z odsetkami za pożyczkę na lichwiarskich warunkach, której… nigdy nie wzięła. Podszyli się pod nią oszuści, których potem schwytano, osądzono i nakazano oddać wyłudzone pieniądze. Skierowałem do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną, bowiem taki wyrok sądu narusza konstytucyjną zasadę zaufania obywatela do państwa, bezpieczeństwa prawnego i prawa do rzetelnej procedury sądowej" - poinformował Zbigniew Ziobro w mediach społecznościowych.