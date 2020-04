WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze budżet + 2 Piotr Muellertłit oprac. Katarzyna Bogdańska 25 min. temu Oszczędności w administracji publicznej. Rzecznik rządu zapowiada zmiany - W tej chwili przepisy, które są przyjęte już w poprzedniej ustawie, pozwalają na to, by bardziej elastycznie zarządzać budżetem administracji... Rozwiń są planowane cięcia w budżecie w b … Rozwiń Transkrypcja: są planowane cięcia w budżecie w budżetówce jakich zawodów konkretnie może to dotknąć No i czy są już jakieś konkrety jeśli chodzi o redukcję w administracji państwowej bo o tym wielokrotnie się mówiło czasie w tej chwili przepisy które są przyjęte już poprzedni ustawie i są pewne jeszcze regulację wprowadzone w kolejnych pozwalają na to aby bardziej elastyczny sposób budżetem administracji publicznej i faktycznie żeby również ograniczać fundusz płacę i wydatki na administrację publiczną i taki plan w tej chwili jest przygotowywany natomiast to trzeba zrobić i rozsądnie to trzeba zrobić w taki sposób aby z usługi publiczne nie ucierpiały Ale z drugiej strony aby wykorzystać z jednej strony informatyzacje a z drugiej strony Tymczak rosół do tego podejść z innymi wrażliwy do założenia mogą wejść w życie Mistrzów panie doktorze w tej chwili pracujemy nad tym związku z tym samym przepisy prawa już weszły w życie pozwalające pozwalające na te ruchy i w tej chwili poszczególne sektor stacji publicznej mają przeanalizować jakie mogą oszczędzić mają jak rozumiem pracy nad tarczą 40 Nie to nie chodzi już teraz tej chwili o kwestie natury prawnej to Chodzi o kwestie natury zarządczej czyli w tej chwili Podstawa prawna do tego aby ograniczyć wydatki w sektorze administracji publicznej szeroko rozumianym są natomiast o pewne wyjątki oczywiście one które są istotne w pracujecie 40 ja używam tej nazwę umownej bo takie nazwy funkcjonują w mediach czy już raczej nie będziecie kolejnych projektów pomocowych nazywać tarczami ile to że w ogóle nie jestem fanem po kolejnych cyfry wokół tych tak Bo tak właśnie mówię że on jednego wielkiego pakietu i oczywiście nie wspominał Na początku my jesteśmy cały czas otwarcie od aby kolejne Zmiany wprowadzać procedowany dzisiaj w sejmie ustawię są kolejne takie zmiany na przykład dla branży transportowej pomoc w związku z tym cały czas będziemy szukać takich możliwości ale największe instrumenty finansowe już w tej chwili są aktywne w szczególności i tak Jak wspomniałam wczoraj uruchomiona tarcza finansowa czy wcześniejsze zwolnienie z zus-u czy wcześniejsze też uruchomione wsparcie dla dopłat dla mnie z pracy proszę jaka jest konkretna pomóc poniższe do tych usług transportowych tutaj są zmiany dotyczące między innymi kwestii związanych z przeliczeniem na wozokilometry na dofinansowanie chociażby transportu kolejowego po to aby odtwarza się już później transport gdy zostanie zwiększony kolejowy nie miał problemu z finansowaniem W związku z tym te kluczowe linie kolejowe czy kluczowy transport publiczny autobusowy dodatkowe środki finansowe tak aby nie trzeba było likwidować linii które do tej pory łączyły poszczególne miasta i kiedy Taka pomoc w realu nie wejdzie w życie kiedy ludzie ją odczują jeżeli zostaną szybko Przyjęte przez sejm a liczę na to że że to jest to posiedzenie sejmu i że senat nie będzie tym razem 30 dni pracował tej ustawy to ta pomoc będzie możliwa do uruchomienia właściwie w dni od dnia następujących po podpisaniu ustawy przez prezydenta