Oświadczenie majątkowe Magdaleny Adamowicz. Ma 5 mieszkań i 3 kredyty

Na majątek Adamowicz składa się także 5 mieszkań. Pierwsze z nich liczy 150 m kw. - jego wartość to 909 tys. zł. 4 kolejne nieruchomości znalazły się w załączniku - europosłanka ma prawo własności do ich połowy. Jak dodano w oświadczeniu, mieszkania zostały nabyte w drodze spadku. Są to lokalne od 52,1 m do 70 m kw. Ich łączna wartość to około 1,8 mln zł.