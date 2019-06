Oświadczenie kurii po tekście WP. Odpowiada na zarzuty wobec Marka Lisińskiego

Reporter WP ujawnił, że Marek Lisiński pożyczył pieniądze od księdza, którego potem oskarżył o wykorzystanie seksualne. Duchowny miał zostać ukarany za molestowanie mimo braku przekonujących dowodów. Ale kuria twierdzi, że jego wina została potwierdzona.

Wcześniej reporter WP ujawnił, że Lisiński pożyczył od proboszcza parafii w Korzeniu 23 tys. zł na leczenie żony. Ale pieniądze nie trafiły z powrotem do duchownego. Wkrótce potem były już prezes Fundacji Nie Lękajcie Się napisał do biskupa płockiego pismo, w którym oskarżył proboszcza o wykorzystywanie seksualne. Miało do tego dość w latach 1980-1981, gdy Lisiński był ministrantem.