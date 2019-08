Oświadczenie Kuchcińskiego ws. lotów. "Przepraszam"

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zdecydował się wygłosić oświadczenie ws. afery wokół jego lotów rządowym samolotem. - Pracuję aktywnie w kraju i za granicą. Stąd duża liczba spotkań, także w soboty i niedziele. Uczestnictwo w nich wymagało specjalnego transportu - tłumaczy Kuchciński.

Zapewnił, że loty do Rzeszowa i na każde inne lotnisko związane były z pracą marszałka Sejmu. - Przyjąłem model pracy marszałka, który działa nie tylko na forum izby poselskiej, ale też aktywnie pracuje w kraju i za granicą. Stąd wynika duża liczba spotkań i wyjazdów, w których brałem udziałem. Takich spotkań odbyło się od początku kadencji ponad 900. Uczestnictwo w nich wymagało specjalnego transportu lotniczego - mówił w Sejmie Marek Kuchciński.

- W ciągu całej kadencji były 23 loty, w czasie których prócz mnie na pokładzie samolotu byli moi najbliżsi - powiedział marszałek. - Rozumiem, że może to budzić kontrowersje - dodał. Zaznaczył też, że obecność rodziny nie podnosiła kosztów lotu.

Przyznał też, że był jeden lot do Rzeszowa, gdzie leciał razem z żoną, a w drodze powrotnej żona leciała już sama za zgodą dowódcy. Z tego powodu Marek Kuchciński zadeklarował wpłacić 28 tys. złotych na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych. Podkreślił jednocześnie, że nie był to lot specjalnie zamawiany w tym celu. Samolot planowo wracał do Warszawy.