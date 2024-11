Ostrzeżenie przed wizytami na cmentarzach. GZDiZ wydał komunikat

Ostrzeżenia drugiego stopnia na północy

W północnej części województwa pomorskiego ogłoszono ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczące silnego wiatru, który ma osiągać średnią prędkość do 50 km/h, a w porywach aż do 100 km/h, wiejąc z zachodu i północnego zachodu. Ostrzeżenie jest ważne do północy w sobotę i obejmuje powiaty słupski, lęborski, wejherowski, pucki oraz miasta Gdynia, Sopot i Gdańsk. W pozostałej części województwa obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia, z prognozami wiatru do 55 km/h w porywach do 85 km/h.