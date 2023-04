Ostrzeżenie dla Rosjan przed 9 maja. Radzi unikać obecności w pobliżu zbrodniarzy wojennych

We wtorek rosyjskie media obiegły informacje o zamknięciu na dwa tygodnie placu Czerwonego w Moskwie. Obostrzenia w dostępie do tego miejsca mają związek z przygotowaniami do defilady wojskowej, którą każdego roku organizuje się 9 maja w związku z rocznicą zwycięstwa w II wojnie światowej. Wcześniej media informowały, że wiele podobnych defilad organizowanych w mniejszych rosyjskich miastach zostało odwołanych ze względów bezpieczeństwa.