Ostrzeżenia kanclerza Scholza. "Rosja nie chce spokoju".

Scholz nawiązał do uzgodnień, przewidujących zachodnią 50-miliardową pożyczkę dla Ukrainy. Według kanclerza to "jasny sygnał dla Putina", liczącego na to, że wsparcie finansowe Zachodu dla Kijowa skończy się z powodu ograniczeń budżetowych. - Wraz z decyzją G7 kalkulacja ta runęła - stwierdził kanclerz Niemiec.