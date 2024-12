Kijów znalazł się w trudnej sytuacji, zmagając się z niedoborem żołnierzy, amunicji i obrony powietrznej . Markus Reisner, analityk wojskowy z Terezjańskiej Akademii Wojskowej, podkreśla, że jeśli Pokrowsk w obwodzie donieckim upadnie, może to doprowadzić do załamania całej obrony Ukrainy w Donbasie.

W kontekście rozmów o zamrożeniu konfliktu w Ukrainie, Reisner podkreśla, że do skutecznego utrzymania pokoju potrzeba znacznie więcej żołnierzy niż obecnie się planuje. - Do skutecznego utrzymania pokoju potrzeba co najmniej 100 - 150 tys. żołnierzy - twierdzi. Obecne plany zakładające udział ok. 40 tys. żołnierzy są niewystarczające, by skutecznie monitorować i zabezpieczać strefę zdemilitaryzowaną.