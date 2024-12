Rosyjscy żołnierze opuszczą Syrię? Pojawiły się nowe zdjęcia

Amerykańska firma Maxar Technologies, specjalizująca się w fotografii satelitarnej, dostarczyła dowody na to, że rosyjscy żołnierze mogą przygotowywać się do opuszczenia Syrii. Zdjęcia satelitarne pokazują dwa rosyjskie samoloty AN-124 w bazie lotniczej Humajmim w Syrii, z otwartymi stożkami nosowymi, co sugeruje przygotowania do załadunku sprzętu.